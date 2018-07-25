الأسهم اليابانية ترتفع وتلقى دعما من آمال الحوافز الصينية

ارتفعت الأسهم اليابانية للجلسة الثانية اليوم بدعم من مكاسب شركات صناعة الصلب ومنتجي المعادن في الوقت الذي رحبت فيه الأسواق بتعهدات بكين بسياسة مالية أكثر قوة. وارتفع المؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية 0.46% إلى 22614.25 نقطة معوضا أكثر من نصف خسائره التي مني بها منذ يوم الاثنين بعد تقارير إعلامية عن أن بنك اليابان المركزي قد يعدل سياسته النقدية.

ومن بين أكبر القطاعات المستفيدة شركات صناعة الصلب والمعادن غير الحديدية والآلات التي ارتفعت 2 و 2.3 و 1 % على الترتيب. وكانت القطاعات الثلاثة من بين الأكثر تضررا من مخاوف الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 1735.48 نقطة في حين زاد المؤشر جيه بي إكس نيكي 400 بنسبة 0.39% إلى 15517.35 نقطة. وهبط سهم ميتسوبيشي موتور 3.9% بفعل جني الأرباح مبتعدا عن أعلى مستوى في 9 أشهر الذي سجله في اليوم السابق.