«صندوق النقد»: آفاق نمو إيجابية في السعودية .. والمصارف سيولتها عالية

أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية السعودية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، مؤكدا أن آفاق النمو تعد إيجابية في ظل استمرار المملكة في تطبيق الإصلاحات.

ورحبت وزارة المالية بالبيان الصادر من المجلس أمس وما تضمنه من إشادات، وذلك عقب اختتام مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2018.

وتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة في عام 2018م مدفوعا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي المتوقع نموه بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بنسبة 1.1 في المائة في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.

وأشار المجلس إلى جهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ويتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في عام 2018م ليصل إلى نسبة 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

واتفق المجلس على ملاءمة استهداف توازن الميزانية العامة في عام 2023، كما رحب بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.

وأشاد بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ورحب المجلس بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة، وأشار الصندوق إلى أن البنوك تتمتع برأسمال جيد وسيولة عالية، كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المتوخاة في رؤية 2030.

ويرى المجلس أهمية تعزيز مخرجات التعليم والتدريب والتركيز على وضع السياسات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء في القطاع الخاص.

من جانبه، قال محمد الجدعان وزير المالية، "نثمن ما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030"، مؤكداً أن هذه الخطط جاءت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأكد الوزير الجدعان، مواصلة الجهود لتنفيذ الخطط الإصلاحية بقوله، "سنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل، ولا سيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى عام 2023م لتحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية وتحسين الشفافية".

وأضاف الجدعان: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان مستقبل ناجح لشعب واقتصاد المملكة وفقا لتطلعات قيادتنا الرشيدة".