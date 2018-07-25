«بيتكوين» تتجاوز 8 آلاف دولار لأول مرة منذ مايو

بلغت عملة "بيتكوين"، أشهر العملات الرقمية في العالم، ثمانية آلاف دولار أمس، في بورصة بتستامب مسجلة أعلى مستوياتها منذ 23 أيار (مايو) الماضي.

ووفقا لـ "رويترز"، فإن تقارير في الآونة الأخيرة عن موافقة مرتقبة في الولايات المتحدة لصندوق متداول للعملات الرقمية أسهمت في تعزيز الطلب في الجلسات الأخيرة.

وخسرت "بيتكوين" أكثر من نصف قيمتها في 2018 مع تراجع اهتمام المؤسسات والأفراد.

وتواصل عملة بيتكوين منحاها التصاعدي بعد أن ارتفعت العملة الرقمية الأبرز فوق 8000 دولار للمرة الأولى في شهرين، قائدة موجة صعود قوية اجتاحت باقي العملات المشفرة التي ظلت تحت الضغط لفترة طويلة هذا العام.

وقفزت "بيتكوين" 4.1 في المائة لتكسر حاجز 8000 دولار عند 8016 دولاراً، في بورصة هونج كونج، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي.

وكعادتها تتصدر "بيتكوين" عرش العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنحو 136.9 مليار دولار.

ووفقاً لـ "العربية"، ارتفعت قيمة تداولات "بيتكوين" خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 5.8 مليار دولار، مع إقبال المستثمرين على الشراء مع تحسن الأسعار.

وارتفعت "إثيريم" بنسبة 0.72 في المائة، إلى مستوى 468 دولارا، بتداولات بلغت قيمتها 1.91 مليار دولار.

تأتي "إثيريم" في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 47.2 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية 292.4 مليار دولار.

إلى ذلك، اتجه اليورو صوب أعلى مستوى في أسبوعين أمس، بعدما أظهرت مسوح أن نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو ما زال قويا، لكن المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة أبقت العملة الموحدة داخل نطاقات ضيقة.

وواصل المستثمرون توخي الحذر بشأن آفاق اليورو في وقت من المرجح فيه أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل العام الجاري بينما من المستبعد أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من 2019، وفقا لـ "رويترز".

غير أن اليورو تعافى من المستويات المتدنية المبكرة بعد أن سجلت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، انخفاضا طفيفا في تموز (يوليو) لتصل إلى 54.3.

وصعد اليورو نحو 0.2 في المائة إلى 1.1712 دولار بعد أن سجل أقل مستوى خلال أمس، عند 1.1654 دولار في التعاملات المبكرة في لندن. وزادت العملة الموحدة لأعلى مستوى في أسبوعين تقريبا خلال الجلسة السابقة عند 1.1750 دولار.

واستقر الين مقابل الدولار دون تغيير يذكر عند 111.21 ين للدولار، وارتفع قليلا أمام اليورو والجنيه الاسترليني.

في حين انخفضت أسعار الذهب أمس، مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1220.27 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب (أغسطس) 0.4 في المائة إلى 1220.20 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 15.37 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 829.20 دولار للأوقية والبلاديوم 0.5 في المائة إلى 909.30 دولار للأوقية.