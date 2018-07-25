الليرة التركية تتراجع 3.5 % مع إصرار «المركزي» على تثبيت الفائدة

أبقى المصرف المركزي التركي أمس، معدلات الفائدة دون تغيير، متحديا الضغوط لزيادتها من أجل كبح التضخم المرتفع ما أدى إلى تراجع جديد في سعر صرف الليرة.

وبحسب "الفرنسية"، فإن "المركزي التركي" أكد في بيان أنه سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير عند 17.75 في المائة، رغم مطالبة خبراء الاقتصاد بزيادتها. في المقابل، خسرت الليرة 3.5 في المائة من قيمتها لتصل إلى 4.9 مقابل الدولار بعد إعلان المصرف.

وأبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا التوقعات التي تنبأت برفعها بعد صعود التضخم لأعلى مستوى في 14 عاما في حزيران (يونيو) الماضي، في خطوة من المرجح أن تزيد قلق المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية.

وتوقع 15 من بين 16 خبيرا اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة أسعار الفائدة، وكان الخيار الأرجح هو رفع الفائدة بما يراوح بين 100 و125 نقطة أساس.

وانخفضت الليرة، التي خسرت نحو 20 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، إلى 4.91 مقابل الدولار بعد القرار من 4.7605 قبله مباشرة.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 14 عاما في حزيران (يونيو) الماضي، مسجلا 15.39 في المائة، في الوقت الذي أدى فيه نزول الليرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية وغيرها من السلع.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي، في مسعى لدعم العملة.