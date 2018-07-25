وسط ضجيج الحرب .. الرنمينبي يضبط إيقاع العملات الآسيوية

الرنمينبي المتراجع في الصين يُحدِث تحولا كبيرا في عدد من العملات الآسيوية التي أفلتت حتى الآن من قدر كبير من الهبوط الحاد الأخير في الأسواق الناشئة.

الوون الكوري والدولار التايواني والدولار السنغافوري كانت بين العناصر الضعيفة في الأسواق الناشئة في الأسابيع الأخيرة، ما يمثل فصلاً جديداً في ضعف العملات هذا العام مقابل الدولار الأمريكي.

قوة الدولار كانت المحرك الرئيسي لضعف الأسواق هذا العام في بلدان ناشئة مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب إفريقيا، وهي بلدان ضعيفة بشكل خاص بسبب العجز في الحساب الجاري. في المقابل، بلدان الأسواق الناشئة ذات الفائض في الحساب الجاري كانت محمية.

وفقا لباتريك زويفيل، المختص الاقتصادي في "بيكتيت" Pictet، العملات الآسيوية واقعة تحت الضغط ليس بسبب مفعول العدوى في الأسواق الناشئة، بل بسبب "التوترات التجارية والتعاملات مع الصين وضعف الرنمينبي".

بالنسبة إلى المستثمرين، التحول الأخير في ضعف العملات يشير إلى أن التوتر الاقتصادي والخطر على السوق الأوسع آخذان في الازدياد. في أواخر الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من الصين، التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، وهاجم الدولار القوي ونية "الاحتياطي الفيدرالي" الإبقاء على تشديد سياسة أسعار الفائدة.

الشركاء التجاريون الإقليميون للصين لديهم الكثير الذي يمكن أن يخسروه نتيجة تصاعد التوترات التجارية. ويشمل ذلك أستراليا التي يبدو أن أداء عملتها مقابل الدولار يعتمد بشكل كبير على كيفية تحرك الرنمينبي.

ويعني ذلك أن كثيرا من العملات الآسيوية هي في الواقع مدينة لصناع السياسة في بنك الشعب الصيني وما يتخذونه من إجراءات لإضفاء الاستقرار على العملة.

قال جيمس كووك، نائب رئيس قسم العملات الأجنبية لدى شركة أموندي الأوروبية لإدارة الأصول "كونه مرساة للعملات الآسيوية بسبب ثقله الاقتصادي في المنطقة، يعمل الرنمينبي الصيني على تحديد مسار العملات الآسيوية".

إذا كان الوون الكوري، مثلا، سيجد سبيلا للخروج بأخف الأضرار من شجار التوترات التجارية المقبلة، فإن ذلك يعتمد على نجاح بنك الشعب الصيني في احتواء القوى التي تهدد بدفع الرنمينبي إلى أسفل.

ويركز المستثمرون على المدى الذي يسمح به بنك الشعب الصيني للرنمينبي بالهبوط. ومنذ بداية حزيران (يونيو) الماضي انخفض الرنمينبي أكثر من 5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

وتجاوزت العملة الصينية مستوى 8.6 رنمينبي مقابل الدولار، وهو أضعف مستوياتها عاكسة بذلك حالة من تباطؤ النمو وتشديد الائتمان. في المقابل، انخفضت أسعار المعادن الصناعية مثل النحاس والرصاص والنيكل والزنك بحدة، ما أدى إلى تراجع حاد في المشاعر تجاه أسهم شركات التعدين العالمية.

وجاءت هزة الرنمينبي الأخيرة على الرغم من تصريحات الجهاز المنظم لصرف العملات الأجنبية في الصين بأنه سيتخذ خطوات لضمان استقرار العملة.

وبحسب كيت جوكس، من "سوسييتيه جنرال"، "المخاوف بأن تسمح السلطات "الصينية" بمزيد من الضعف في العملة ستؤثر في منطقة العملات الآسيوية بأكملها".

عواقب ضعف الرنمينبي على الاقتصادات الآسيوية واضحة. أشار "بانك أوف أمريكا ميريل لينش"، إلى أن الرنمينبي الأضعف يقلل من القوة الشرائية للمستوردين الصينيين، وبالتالي يدعم الحجة القائلة إن "نمو الصادرات الإقليمي يمكن أن يصاب بالوهن" خلال ما تبقى من عام 2018.

قائمة عملات مجموعة آسيان التي تقلد، أو تتّبع، أو ترتبط بضعف الرنمينبي مقابل الدولار آخذة في التزايد. وتظهر التحركات الأخيرة للعملات كيف أن الوون الكوري وعملتي تايوان وسنغافورة "تسير خطوة بخطوة" مع العملة الصينية، حسبما قال جوراف ساروليا، مختص الاقتصاد الكلي في جامعة أكسفورد، مضيفا "الروابط الكلية حاسمة للغاية. فهي متشابكة جدا مع حظوظ الصين".

ويضاف إلى تلك القائمة، وفقا لجوكس، الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلاندي والرينجت الماليزي والروبية الإندونيسية وحتى الين الياباني. في جميع الحالات، كما قال "الصين هي جزء كبير من السوق".

وفي حالة اليابان، لأحظ ساروليا أن لديها الكثير لتخسره من تراجع التجارة العالمية، لأن "اليابان أكثر ارتباطا بالتجارة العالمية من الولايات المتحدة".

السؤال بالنسبة إلى البنوك المركزية الآسيوية هو كيفية الرد على فترة متواصلة من الضعف المتزايد في الرنمينبي. أحد العوامل التي لن تغيب عن بال تلك المصارف هو الطريقة التي تتراجع بها العملة الصينية، ليس فقط مقابل الدولار الأمريكي لكن مقابل العملات الآسيوية الأخرى.

يقيس نظام الصين لتجارة العملات الأجنبية CFETS الرنمينبي مقابل سلة من العملات، تشكل العملات الآسيوية 41 في المائة منها. ومنذ بداية حزيران (يونيو) انخفض مؤشر CFETS بنسبة 3 في المائة.

هذا الانخفاض يأتي من قاعدة مرتفعة. فقد ارتفع مؤشر CFETS أكثر من 5 في المائة خلال الـ 12 شهرا المنتهية في حزيران (يونيو). لكن البنوك المركزية الآسيوية ستجد صعوبة في تحمل مزيد من ضعف الرنمينبي أمام عملاتها.

قال ستيفن جالو، استراتيجي العملات في بنك مونتريال "إذا كان لديك مصدرون يتنافسون مع الصين، فهذا سيئ بالنسبة إليهم".

من بين الخيارات المتاحة للبنوك المركزية الآسيوية هي أن تنسخ إجراءات بنك الشعب الصيني، الذي عاد إلى التسهيل النقدي للحد من تأثير التوترات التجارية، أو التدخل في سوق العملات الأجنبية.

قال جالو "إلى أن يتم ـ أو ما لم يتم ـ حل التوترات التجارية فهناك فرصة ضئيلة أمام البنوك المركزية الآسيوية لتحريك أسعار الفائدة حتى النصف الأول من عام 2019". ومع عزم الولايات المتحدة المضي في طريق الحمائية، يتوقف كثير من الأمور على كيفية استجابة الصين.