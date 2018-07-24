بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من نتائج قوية لألفابت

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 في بورصة وول ستريت عند أعلى مستوى له منذ أول فبراير شباط بعد أن عززت نتائج قوية من ألفابت التوقعات لموسم إيجابي لأرباح الشركات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 197.65 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 25241.94 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 13.42 نقطة، أو 0.48 بالمئة، ليغلق عند 2820.40 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 1.11 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 7840.77 نقطة.