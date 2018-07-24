القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الباجي قايد السبسي رئيس تونس بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب تونس الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الباجي قايد السبسي رئيس تونس بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب تونس الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.