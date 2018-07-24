قانون أمريكي بتشديد العقوبات على موسكو يهبط بالروبل الروسي

هبط الروبل الروسي اليوم الثلاثاء وسط تقارير بأن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يعملان على مشروع قانون جديد لزيادة العقوبات على روسيا، بما في ذلك عقوبات على الدين السيادي الروسي.

وانخفض الروبل 1.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية قبل أن يقلص خسائره إلى 0.3 بالمئة عند 63.28 للدولار بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وتغلق جلسة التداول في سوق المال في موسكو قبيل منتصف الليل.

وقال عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي هما السناتور الجمهوري لينزي جراهام والسناتور الديمقراطي بوب مينينديز في بيان اليوم إنهما يعملان معا على "تشريع شامل" سيزيد ضغوط العقوبات على روسيا.