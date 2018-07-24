صندوق النقد: رسوم ترامب لن تنهي عجز الميزان التجاري الأمريكي

ذكر صندوق النقد الدولي أنه من غير المحتمل أن تؤدي الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من العديد من المنتجات إلى إنهاء عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة.

كان الرئيس ترامب قد فرض خلال الشهور الأخيرة رسوما على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من أغلب دول العالم، إلى جانب فرض رسوم على كميات بمليارات الدولار من واردات الولايات المتحدة من الصين. في الوقت نفسه ينتقد الرئيس الأمريكي بشدة الفائض التجاري للعديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقد ردت الصين ودول الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأمريكية بإجراءات مضادة على وارداتها من الولايات المتحدة مما أثار الحديث عن حرب تجارية عالمية.

وذكر صندوق النقد أن "الحواجز التجارية الجديدة والإجراءات الانتقامية المحتملة يمكن أن تعرقل النمو العالمي، مع احتمال وجود تأثير محدود له على الاختلالات التجارية العالمية".

وفي تقريره السنوي عن اختلالات الحساب الجاري لدول العالم الصادر اليوم الثلاثاء، ذكر الصندوق الموجود مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن إن المخاطر الحالية الناجمة عن هذه الاختلالات صغيرة لكنها تتزايد.

وأشار الصندوق إلى أن عجز الميزانية الأمريكية الذي يتجه نحو تجاوز حاجز التريليون دولار سنويا يؤدي إلى زيادة قيمة الدولار وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة.

وقال "ماوري أوبستفيلد" كبير المحللين الاقتصاديين في الصندوق إن "تأثيرات السياسات التجارية محدودة للغاية".

وأضاف أن العوامل الديموجرافية (السكانية) والسياسات المالية لها تأثير أقوى على المدى الطويل على الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري.

وأوصى تقرير صندوق النقد الدولي، الدول ذات الفوائض التجارية إلى جانب الدول ذات العجز التجاري مثل الولايات المتحدة "بالعمل من أجل إنعاش جهود تحرير التجارة وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وبخاصة لتشجيع تجارة الخدمات، وهي التجارة التي تحقق مكاسب كبيرة لكنها مازالت تعاني من حواجز كثيرة".