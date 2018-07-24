ترمب يقدم خطة لاستثمار 200 مليون دولار في منتجع للجولف بإسكتلندا

قالت منظمة ترمب اليوم الثلاثاء إن شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدمت خططا لاستثمار 150 مليون جنيه استرليني (197 مليون دولار) إضافية في أحد منتجعي جولف يمتلكهما في اسكتلندا.

وواجه ترمب انتقادات لاذعة من بعض السكان ونشطاء البيئة بسبب تطوير منتجعه في بالميدي القريبة من أبردين في شمال شرق اسكتلندا.

وكانت منظمة ترمب استثمرت 100 مليون جنيه استرليني في المرحلة الأولى من المشروع وأعلنت أن مجمل الاستثمارات فيه سيبلغ 750 مليون جنيه استرليني.

وتخطط المنظمة لبناء 500 منزل و50 بيتا ريفيا فندقيا ومركز للألعاب الرياضية ومساحات تشمل متاجر تجزئة ومربض للخيول في منتجع أبردين فضلا عن مرافق استجمام أخرى.

وخلال وجوده في بريطانيا هذا الشهر زار ترمب منتجعه الآخر في تيرنبيري حيث لعب جولتي جولف.