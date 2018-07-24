بنك انجلترا: أحجام التداول للصرف الأجنبي تقفز لمستوى قياسي عند 2.7 تريليون دولار في أبريل

أظهر مسح نصف سنوي يجريه بنك انجلترا المركزي اليوم الثلاثاء أن أحجام التداولات اليومية في لندن، أكبر مركز في العالم لتعاملات الصرف الأجنبي، ارتفعت إلى مستوى قياسي في أبريل نيسان مع زيادة في تداولات عقود مبادلة العملة والجنيه الاسترليني.

وبلغ متوسط قيمة التداولات اليومية للصرف الأجنبي 2.73 تريليون دولار في أبريل نيسان بزيادة قدرها 15 بالمئة عن مستواها قبل ستة أشهر، مع ارتفاع تداول عقود المبادلة 18 بالمئة في تلك الفترة مقابل زيادة نسبتها ثمانية بالمئة في أحجام التداولات النقدية.

وزاد حجم التداولات في الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي بلغ 351 مليار دولار بزيادة 18 بالمئة من أكتوبر تشرين الأول 2017 ليرتفع إلى المثلين تقريبا منذ بداية العام الماضي، في الوقت الذي أدت فيه خيبة الأمل إزاء عدم زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى تحفيز المتعاملين على التخلي عن الجنيه الاسترليني مقابل الدولار.

وصعد الاسترليني لأعلى مستوى بعد التصويت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عند 1.4377 دولار في منتصف أبريل نيسان وانخفض نحو خمسة بالمئة حتى نهاية الشهر بعد أن أشار محافظ بنك انجلترا مارك كارني إلى أن البنك قد لا يرفع أسعار الفائدة في مايو أيار بسبب بيانات اقتصادية "متباينة".

وقفزت قيمة التداولات اليومية لصرف اليورو مقابل الدولار 11 بالمئة إلى 778 مليار دولار يوميا، بحصة سوقية بلغت 29 بالمئة من إجمالي أحجام التداولات.

وقال التقرير إن تداولات اليوان الصيني زادت إلى المثلين تقريبا بالمقارنة مع مستواها قبل عام.