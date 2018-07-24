تراجع العجز التجاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي

تراجع العجز التجاري الأردني خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2018 م، بنسبة 6.2 % ليستقر في حدود 3.6 مليار دينار أردني ،مقارنة مع نحو 3.8 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ، أسباب التراجع في بيانات أصدرتها اليوم، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة1.7% لتبلغ 2.1 مليار دينار أردني ، بالتزامن مع تراجع قيمة الواردات التي بلغت قيمتها نحو 5.7 مليار دينار أردني خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2018 م ، بانخفاض نسبته 3.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 م.