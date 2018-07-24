تراجع العجز التجاري الأردني خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2018 م، بنسبة 6.2 % ليستقر في حدود 3.6 مليار دينار أردني ،مقارنة مع نحو 3.8 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ، أسباب التراجع في بيانات أصدرتها اليوم، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة1.7% لتبلغ 2.1 مليار دينار أردني ، بالتزامن مع تراجع قيمة الواردات التي بلغت قيمتها نحو 5.7 مليار دينار أردني خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2018 م ، بانخفاض نسبته 3.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 م.
تراجع العجز التجاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي
تراجع العجز التجاري الأردني خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2018 م، بنسبة 6.2 % ليستقر في حدود 3.6 مليار دينار أردني ،مقارنة مع نحو 3.8 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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