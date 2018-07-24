الذهب ينزل مع صعود الدولار رغم التوترات الأمريكية الإيرانية

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين أمريكا وإيران. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1220.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.4% إلى 1220.20 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.2% إلى 94.838. وسجل المؤشر أعلى مستوى في عام عند 95.652. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 15.37 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2% إلى 829.20 دولار للأوقية والبلاديوم 0.5% إلى 909.30 دولار للأوقية.
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