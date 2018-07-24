تباين أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض

تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء حيث تعافى خام برنت من الخسائر التي مني بها في وقت سابق في الوقت الذي انقسم فيه المتعاملون في السوق في مخاوفهم بين تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران والعلامات التي تشير إلى وفرة المعروض. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات إلى 73.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض سنتا واحدا عند التسوية أمس. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 67.86 دولار للبرميل معوضا الخسائر التي مني بها في وقت سابق. وانخفض العقد 37 سنتا في اليوم السابق.
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الطاقة- النفط
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