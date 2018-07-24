الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم نتائج قوية من يو.بي.إس وبيجو

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم بدعم من نتائج قوية لبنك يو.بي.إس وشركة بي.إس.ايه لصناعة السيارات وشركة صناعة الرقائق ايه.إم.إس لتنهي موجة خسائر استمرت 3 أيام بعدما أعطى موسم النتائج دفعة للسوق الضعيفة. وحقق قطاعا السيارات والبنوك أداء يفوق السوق بفضل هذه التقارير القوية على الرغم من أنهما من أسوأ القطاعات أداء هذا العام. وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% مع صعود سهم يو.بي.إس ذي الثقل 3.2% ليعطي أكبر دعم للمؤشر بعدما فاقت أرباح البنك التوقعات في الربع الثاني من العام.

وقفز سهم ايه.إم.إس النمساوية لصناعة الرقائق الموردة لأجهزة آيفون بنسبة 11% ليتصدر الأسهم المدرجة على المؤشر ستوكس بعدما قالت الشركة إن الطلبيات الجديدة ستسجل نموا قويا في النصف الثاني وكشفت عن إيرادات أعلى من المتوقعة في الربع الثاني. وصعد سهم مجموعة بي.إس.ايه 9.5% بعدما أعلنت الشركة المالكة لبيجو عن أرباح قوية بفضل تحسن أداء وحدتها أوبل التي استحوذت عليها حديثا. وبلغ السهم أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو 2008.