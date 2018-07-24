الجزء الثاني لفيلم "ايكولايزر" يتصدر إيرادات دور السينما

تصدر الجزء الثاني من فيلم الحركة والإثارة "ايكولايزر" إيرادات السينما بأمريكا حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الاحد. وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته كل من دينزل واشنطن وبيدرو باسكال وبيل بولمان،إيرادات بلغت 36 مليون دولار. وجاء في المركز الثاني الجزء الثاني من الفيلم الغنائي الكوميدي "ماما ميا" والذي يحمل عنوان "هير ووي جو آجين" ويشارك في بطولته كل من ليلي جيمس وأماندا سيفريد وميريل ستريب، محققا إيرادات بلغت 35 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة "هوتيل ترانسلفانيا : 3 سامر فاكيشن" الذي يشارك في أداء اصوات شخصياته كل من آدم ساندلر وسيلينا جوميز وكيفن جيمس محققا إيرادات بلغت 23.8 مليون دولار. وحل في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي والمغامرات والذي يحمل عنوان "آنت مان أند ذا واسب" وشارك في بطولته كل من بول رود وإيفانجلين ليلي ومايكل دوجلاس محققا إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار. واحتل المركز الخامس الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الابعاد "إنكريدبلز" ويشارك في أداء أصوات شخصياته كل من كريج تي. نيلسون وهولي هنتر وصامويل إل. جاكسون محققا إيرادات بلغت 11.9 مليون دولار.