الملياردير الروسي اوسمانوف يبحث بيع 30 % من أسهم أرسنال الإنجليزي

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم نقلا عن مصادر مقربة من الملياردير الروسي اليشر اوسمانوف ان الاخير يبحث مسألة بيع حصته البالغة 30% من اسهم نادي ارسنال الانجليزي. وكان اوسمانوف قد تقدم بعرض بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة ستان كرونكي صاحب أغلبية أسهم النادي الإنجليزي. ويستحوذ الأمريكي كرونكي على 67% من أسهم النادي. لكن مجموعة كرونكي سبورتس اند انترتاينمنت البريطانية التابعة لكرونكي أكدت ان اسهمها في النادي الانجليزي ليست للبيع. ووفقا للمصادر ذاتها فان اوسمانوف فقد أي أمل في الاستحواذ على النادي بأكمله. ولم يتم الوصول لمسؤولي ارسنال او أي ممثل عن اوسمانوف على الفور للتعليق.