«التحالف 163»: صاروخا و 66 ألف مقذوف أطلقها الحوثيون على المملكة

قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، إن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على المملكة من قبل ميليشيات الحوثي بلغت 163 صاروخا، إضافة إلى أكثر من 66 ألف مقذوف سقطت في الأراضي السعودية، مشيرا إلى أن عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية خلال أسبوع 681 قتيلا.

وأكد المالكي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة في مقر نادي ضباط القوات المسلحة في مدينة الرياض، أن ميليشيات الحوثي تنهب المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، منوها أن مركز الملك سلمان قدم مساعدات لأكثر من خمسة ملايين يمني، مبيناً أن كافة المعابر البحرية والبرية اليمنية تعمل بكامل طاقتها لدخول المساعدات الإنسانية.

وزاد: "أن قوات الشرعية تواصل تقدمها في مختلف الجبهات في اليمن، مشيرا إلى السيطرة ناريا على مركز مديرية باقم، أن هناك جهودا جبارة من مركز الملك سلمان لتأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي، وإن الجهود متواصلة لنقل أطفال اليمن من المتارس إلى المدارس".

وأبان أن قوات الشرعية تواصل تقدمها بكافة الجبهات في اليمن، مؤكداً أن تحرير مديرية زبيد في محافظة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي بات قريبا، منوها إلى عمل قوات التحالف عمل على مشاريع تنموية في إقليم تهامة.

وأضاف أن قوات التحالف تواصل منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية، مشدد أن ميليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية الدمار والخراب في اليمن، وأنهم ما زالوا ينهبون المساعدات الإنسانية ويمنعونها عن الوصول إلى المستفيدين لافتا إلى أنه يتم العمل على وضع آلية مع المجتمع الدولي ومع المنظمات الأممية والمنظمات الإغاثية لضمان إيصال المساعدات لمن يستحقها، إضافة إلى العمل مع المبعوث الأممي في اليمن لدفع العملية السلمية إلى الأمام في اليمن، مؤكدا تمسكهم بحل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث والمبادرات الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني, وقرار مجلس الأمن.

وزاد: "الشعب اليمني بمكوناته يرفض ما تقوم به الميليشيات الحوثية, لافتا الانتباه إلى بيان هيئة علماء الدين في اليمن الذي يدين نهب الميليشيات الحوثية للمعونات والمساعدات الإنسانية، كما طالبت هيئة العلماء في اليمن المجتمعات والمنظمات الدولية بوقف هذه التدخلات، ووقف نهب المعونات الإنسانية للشعب اليمني".

وأوضح أنه قد جرى تدشين حملة "تعليمي" لمدارس وأطفال اليمن التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمشاركة من وزارة التعليم في المملكة وقيادة القوات المشتركة، وتوفير خمسة آلاف كرسي وخمسة آلاف طاولة لمدارس أبناء اليمن، مشيدا بالجهود التي تقدمها المؤسسات الدولة لدعم الشعب اليمني.

وأشار إلى أن مجموع التصاريح التي صدرت من قيادة القوات المشتركة للتحالف بلغ 27937 تصريحاً منذ بداية العمليات العسكرية، منوها إلى أن ميناء الحديدة يبقى الميناء الأول في اليمن, وهو الشريان المالي للميليشيات الحوثية، حيث يقومون بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق.

وقال إن 5168509 أشخاص استفادوا من الخدمات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال 181 يوما، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.