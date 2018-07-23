ارتفاع الاستثمار الأجنبي البريطاني في أول سنة كاملة بعد قرار الانفصال

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا زادت بأضعف وتيرة في ثماني سنوات لكنها ظلت مرتفعة في 2017، أول سنة كاملة بعد أن قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاستثمار الطويل الأجل في بريطانيا من رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بلغ 1.564 تريليون جنيه استرليني (2.06 تريليون دولار) بزيادة قدرها 12 مليار جنيه أو 0.8 بالمئة مقارنة مع عام 2016.

وتلك أضعف وتيرة للنمو منذ الركود العالمي في 2009، وتقل كثيرا عن الزيادة البالغة نحو 15 بالمئة تقريبا المسجلة في 2016 والتي دعمتها بضع صفقات استحواذ كبيرة.

لكن مكتب الإحصاءات البريطاني قال إن الزيادة المسجلة العام الماضي غير بعيدة كثيرا عن الزيادات المسجلة في أعوام 2013 و2014 و2015.

وأدت الضبابية بشأن الخروج المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في مارس آذار القادم إلى تباطؤ نمو استثمارات الشركات في البلاد وفقا لبنك انجلترا المركزي.

لكن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء الذي أُجري في عام 2016 زاد جاذبية الشركات في البلاد للمستثمرين الأجانب.

كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الشركات والمستثمرين البريطانيين سجلوا في العام الماضي أول زيادة صافية في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2011 بما يعكس زيادة في أسعار النفط والسلع الأولية ونمو الاقتصاد العالمي.