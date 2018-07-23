المستهلكين تستقر ثقتهم في منطقة اليورو

أظهرت أرقام نشرت اليوم الاثنين أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو استقرت في يوليو تموز مقارنة مع الشهر السابق، مما يشير إلى استقرار في نمو الاقتصاد مع دخوله الربع الثالث من العام.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين استقرت عند -0.6 نقطة في يوليو تموز، مع تعديل القراءة النهائية لشهر يونيو حزيران بالخفض إلى -0.6 من القراءة السابقة البالغة 0.5 نقطة.

وأضافت المفوضية أنه في الاتحاد الأوروبي ككل ارتفعت معنويات المستهلكين بمقدار 0.6 نقطة إلى -0.7 .

وعلى الرغم من ضعف اقتصادي في الربع الثاني، يتوقع خبراء اقتصاديون أن النمو سيُستأنف في النصف الثاني من العام.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة سينمو بنسبة 2.1 في المئة هذا العام.