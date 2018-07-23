مبيعات المنازل في أمريكا تهبط لثالث شهر مع صعود الأسعار لمستوى قياسي

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو حزيران، مواصلة التراجع لثالث شهر على التوالي مع صعود الأسعار الى مستوى قياسي وهو ما أبعد على الأرجح بعض المشترين المحتملين عن السوق.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، انخفاضا من 5.43 مليون وحدة في مايو أيار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 0.5 بالمئة إلى معدل قدره 5.44 مليون وحدة في يونيو.

وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 بالمئة من اجمالي مبيعات المساكن في أمريكا، 2.2 بالمئة في يونيو حزيران مواصلة التراجع للشهر الرابع على التوالي.

وفي النصف الأول من العام، تراجعت المبيعات 2.2 في المئة. وتشهد المبيعات ركودا بسبب نقص حاد في المعروض بالسوق العقاري وهو ما يدفع الأسعار للصعود.

وفي يونيو حزيران، ارتفع متوسط أسعار المنازل 5.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 276900 دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وكان ذلك الشهر السادس والسبعين على التوالي لزيادات الأسعار على أساس سنوي.