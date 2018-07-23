وزير الخارجية الأمريكي يصف قادة إيران بـ "المافيا"

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقادا للقادة الإيرانيين وشبههم "بالمافيا" وتعهد بدعم لم يحدده للإيرانيين غير الراضين عن حكومتهم. وكان روحاني وظريف قد تفاوضا مع الولايات المتحدة وخمس دول أخرى على الاتفاق النووي الإيراني.وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار من الاتفاق المبرم في 2015 لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وتقول إيران إن نشاطها النووي يهدف فقط لتوليد الكهرباء ومشروعات سلمية أخرى. وقال بومبيو إن "ما يدير إيران أشبه بالمافيا منه بحكومة" مشيرا إلى ما وصفه بأنه ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران.