دمج قناة "أجيال" والعاملين فيها إلى قناة "SBC" .. بدءا من اليوم

صرح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود بن عبدالعزيز الشريان بأنه تماشياً مع خطة التطوير الإعلامي التي تنتهجها هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ، وبناءً على موافقة وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، تعلن هيئة الإذاعة والتلفزيون عن دمج قناة أجيال والعاملين فيها إلى قناة (SBC) اعتباراً من يوم الاثنين 10 /11 /1439هـ الموافق 23 /7 /2018م.

وتهدف عملية الدمج إلى تطوير وتحديث المحتوى البرامجي لها ليتماشى مع عملية تطوير الشكل والمضمون القائمة في كافة الأذرع الإعلامية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ، وأعتذرت الهيئة من متابعي القناة عن هذا التوقف ساعية إلى تقديم الأفضل والأجمل في بث البرامج التعليمية والتثقيفية والترفيهية لأطفال المملكة والمتابعين لها على المستوى الخليجي والعربي، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإعادة التطوير والتحديث.