الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها مع هبوط فيات ورايان إير

نزلت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في موجة هبوط واسعة بقيادة فيات كرايسلر إثر تغيير مفاجئ في الإدارة، في حين تراجع سهم رايان إير تراجعا حادا بسبب تقرير مخيب للآمال عن الأرباح.

ونزل مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل خسائر لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار المخاوف من حرب تجارية محتملة في أعقاب تهديد واشنطن الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 500 مليار دولار.

ومنيت جميع القطاعات بخسائر.

ونزلت أسهم فيات كرايسلر وفيراري أكثر من خمسة بالمئة بعد أن تدهورت الحالة الصحية للرئيس التنفيذي سيرجيو ماركيوني نتيجة مضاعفات جراحة مما قاد لتغيير مفاجئ في قيادة الشركتين.

واختير رئيس قسم جيب مايك مانلي يوم السبت ليخلف ماركيوني رئيسا تنفيذيا لفيات كرايسلر.

وهبط سهم رايان إير 5.6 بالمئة ليقود الخاسرين على المؤشر ستوكس. وحذرت الشركة الإيرلندية من أن متوسط أسعار التذاكر سيقل عن المتوقع في فترة الصيف المهمة بسبب المنافسة الشديدة والطقس الحار غير المعتاد في شمال أوروبا وحالة عدم اليقين الناجمة عن سلسلة من الإضرابات.

ونزلت أسهم جوليوس باير وفيليبس أيضا بعد إعلان النتائج.