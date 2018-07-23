ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي في اليابان

قالت هيئة الأرصاد اليابانية إن موجة حارة شديدة أدت لارتفاع درجات الحرارة في مدينة شمال غربي طوكيو إلى 41.1 درجة مئوية اليوم الاثنين مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا في البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنها سجلت درجات الحرارة المرتفعة في مدينة كوماجايا في مقاطعة سايتاما وأنها تخطت المستوى القياسي السابق عند 41 درجة المسجل في مقاطعة كوتشي بغرب اليابان في أغسطس آب 2013.

وتختلف بداية تسجيل درجات الحرارة مع اختلاف المدن، إذ بدأ تسجيلها في كوماجايا في 1896.