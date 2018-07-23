وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

