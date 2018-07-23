بعد 3 جلسات خاسرة .. نشاط شرائي يعيد الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع بنحو 16 نقطة بنسبة 0.2 في المائة لتغلق عند 8466 نقطة وذلك بعد جلسات ثلاث خاسرة. أشير في التقارير السابقة إلى نشاط المشترين في الجلسات السابقة مع حفاظ السوق على منطقة الدعم 8350 نقطة وتلك مؤشرات تعزز من قدرة السوق للعودة إلى الربحية التي بالفعل استعادت اللون الأخضر، إلا أن الأداء لا يزال ضعيفا، حيث خمسة قطاعات فقط استطاعت أن ترتفع مع تراجع البقية ومعظم الأسهم، ما جعل الشركات لم يتحسن أداؤها مع تحسن المؤشر العام. وستواجه السوق تحديا في اختراق حاجز 8500 نقطة التي عجزت عنه في الجلسات الخمس الأخيرة، وإن استطاعت ذلك فسيدفع بمزيد من السيولة للسوق ما يعزز من فرص وجود المؤشر في مستويات 8620 نقطة. وتبقى نتائج الشركات للربع الثاني عاملا مهما في حركة السوق.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8449 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8487 نقطة رابحا 0.44 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8466 نقطة رابحا 16 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 11 في المائة بقيمة 335 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37 ألف ريال. كما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 6.7 مليون سهم متداول لتصل إلى 105 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 14 في المائة بنحو 12.9 ألف صفقة لتصل إلى 77 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 0.66 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 0.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 42 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 747 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 264 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الصحراء" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 19.30 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 60.40 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 14.12 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 11.34 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 31.90 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 22.38 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 19 في المائة بقيمة 536 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 487 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 208 ملايين ريال بنسبة 7 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية