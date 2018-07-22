"سايكو": إيداع العائد من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال في حسابات المساهمين

أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن الإنتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي إنعقدت يوم الخميس 22 رمضان 1439هـ الموافق 7 يونيو 2018م ، وذلك على النحو التالي:

1. نتج عن أسهم المنحة كسور بعدد 3044 سهم.

2. تم بيع كسور الأسهم يوم الثلاثاء 12 شوال 1439هـ الموافق 26 يونيو 2018م بإجمالي مبلغ 48,382.05 ريال وبمتوسط سعر بيع 15.92 ريال للسهم الواحد.

3. سيتم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم للمستحقين لهذه الكسور إعتباراً من تاريخ الخميس 13 ذو القعدة 1439هـ الموافق 26 يوليو 2018م ، وسيقوم بنك ساب بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة في الحسابات الإستثمارية للمساهمين المستحقين لمنحة الأسهم ، أما بالنسبة للمساهمين المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الإستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع بنك ساب وإستلام مستحقاتهم بعد تاريخ الخميس 26 يوليو 2018م.

وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بالشركة على الهاتف 0118749666 تحويلة 382 والله الموفق.