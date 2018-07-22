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أخبار الشركات- محلية

"أنابيب" تفوز بعقد توريد لـ "أرامكو السعودية" بقيمة 139 مليون ريال

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها يوم الأحد 22 يوليو 2018 بعقد توريد أنابيب صلب لتبطين الأبار لشركة ارامكو السعودية بقيمة تزيد عن 139 مليون ريال. وسوف يبدأ التوريد ابتداء من الربع الأول من عام 2019م من مصنع الشركة في الرياض وسيظهر الأثر المالي خلال الربع الأول والثاني من عام 2019 م بإذن الله.

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