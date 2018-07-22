أعلنت شركة الرياض المالية عن اتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2018م، المعدة من قبل مقيمين مستقلين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: فاليوسترات باركود، سنتشري 21.
وللحصول على نسخة من التقارير يمكنكم زيارة الرابط أدناه:
http://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/reits/riyad-reit
"الرياض ريت": اتاحة تقارير التقييم النصف سنوي للصندوق عن النصف الأول من 2018
أعلنت شركة الرياض المالية عن اتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2018م، المعدة من قبل مقيمين مستقلين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: فاليوسترات باركود، سنتشري 21.
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