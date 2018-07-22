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أخبار الشركات- محلية

"الرياض ريت": اتاحة تقارير التقييم النصف سنوي للصندوق عن النصف الأول من 2018

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة الرياض المالية عن اتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2018م، المعدة من قبل مقيمين مستقلين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: فاليوسترات باركود، سنتشري 21. 
وللحصول على نسخة من التقارير يمكنكم زيارة الرابط أدناه: 
http://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/reits/riyad-reit

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