"الخوذ البيضاء" في سوريا: متطوعو الدفاع المدني في مناطق المعارضة

يشكل عناصر "الخوذ البيضاء" الذين تم إجلاء المئات منهم الى الاردن من سوريا، الدفاع المدني في المناطق الخاضعة للمعارضة السورية، وهم متطوعون تم ترشيحهم لجائزة نوبل للسلام في 2016.

بدأ هؤلاء المتطوعون العمل في العام 2013 بعد تصاعد حدة النزاع الدامي الذي تسبب منذ سبع سنوات بمقتل اكثر من 350 ألف شخص وبنزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ومنذ 2014، باتوا يعرفون باسم "الخوذ البيضاء" نسبة الى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم، ومعظمهم من الرجال. لكن بينهم أيضا نساء يشاركن في عمليات الانقاذ.

ويبلغ عددهم نحو 3700 متطوع، وتعرّف عليهم العالم بعدما تصدّرت صورهم وسائل الاعلام وهم يبحثون بين الانقاض عن أشخاص عالقين تحت ركام الابنية أو يحملون أطفالا مخضبين بالدماء الى المشافي.

وقتل أكثر من مئتي عنصر منهم خلال السنوات الاخيرة، وأصيب نحو 500 بجروح في عمليات تمّ خلالها إنقاذ آلاف المدنيين.

وتلقى عدد منهم تدريبات في الخارج، قبل ان يعودوا الى سوريا لتدريب زملائهم على تقنيات البحث والانقاذ.

وتتلقى منظمة "الخوذ البيضاء" تمويلا من عدد من الحكومات بينها بريطانيا وهولندا والدنمارك والمانيا واليابان والولايات المتحدة. كما تصلها تبرعات فردية لشراء المعدات والتجهيزات.

تم ترشيحهم لنيل جائزة "نوبل" للسلام في 2016، لكنهم لم يحصلوا عليها.

غير انهم حصلوا في العام ذاته على جائزة المنظمة السويدية الخاصة "رايت لايفليهود" السنوية لحقوق الانسان التي تعد بمثابة "نوبل بديلة"، وقد أشادت "بشجاعتهم الاستثنائية وتعاطفهم والتزامهم الانساني لانقاذ المدنيين من الدمار الذي تسببه الحرب".

في شباط/فبراير 2017، حصل فيلم وثائقي يتحدث عن عملهم على جائزة "اوسكار" لافضل وثائقي قصير.

وتقول المنظمة إن شعارها هو "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" المقتبسة من الآية القرآنية "منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".

وهي تشدد في الوقت ذاته على ان متطوعيها يخاطرون بحياتهم "لمساعدة أي شخص بحاجة للمساعدة بغض النظر عن انتمائه الديني أو السياسي".

ويؤكد رئيس "الخوذ البيضاء" رائد صالح لوكالة فرانس برس على حيادية المنظمة. ويقول "نحن مستقلون، حياديون وغير منحازين. لسنا مرتبطين بأي جهة سياسية او مجموعة مسلحة".

وقال صالح الاحد لوكالة فرانس برس ان الذين تمّ إجلاؤهم الى الاردن كانوا في "خطر بسبب التهديدات المتتالية من روسيا والنظام في كل المحافل الدولية".