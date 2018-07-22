الرئيس التنفيذي لايرباص يتطلع لدمج أنشطة الطائرات العسكرية مع بي.إيه.إي سيستمز

ذكرت صحيفة صنداي تايمز إن الرئيس التنفيذي لايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات قال إنه منفتح على دمج أنشطة الطائرات العسكرية لشركته مع بي.إيه.إي سيستمز.

ونقلت الصحيفة عن توم إندرز قوله إن الوقت قد حان "للسعي بجد لتوحيد ودمج الجهود لتصبح في نهاية المطاف شيئا واحدا"، وإنه "لا يوجد مجال لثلاثة برامج مختلفة أو حتى برنامجين".

وتثير تعليقاته إمكانية إنشاء شركة أوروبية لصناعة الطائرات العسكرية لتتنافس مع الولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إيرباص أو بي.إيه.إي سيستمز.