وزراء مجموعة العشرين يدعون لحوار واسع لمواجهة التوترات التجارية

قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر اقتصادات في العالم المجتمعون في الأرجنتين إن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية يمثل خطرا متزايدا على النمو العالمي، ودعوا لإجراء حوار أوسع، وفقا لمسودة البيان الختامي للاجتماع.

وأشارت المسودة، التي اطلعت عليها رويترز ولا تزال عرضة للتعديل، إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة في وضع أفضل للتكيف مع الصدمات الخارجية، لكنها ما زالت تواجه تحديات بسبب تقلبات السوق ونزوح رؤوس الأموال.