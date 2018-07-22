خاصية جديدة إلى "واتس آب" لمعرفة أصحاب الرسائل الممررة

أضافت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي والمحادثة الفورية "واتس آب" خاصية جديدة تتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت الرسالة التي وصلته، أرسلها صاحبها نفسه أم أن مستخدمين آخرين فقط هم الذين قاموا بتمريرها إليه، وذلك بهدف زيادة درجة الشفافية في المحادثة.

وذكرت الشركة التابعة لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" أنه ستظهر علامة واضحة أمام الرسالة التي أعاد أحد المستخدمين إرسالها إلى مستخدمين آخرين بعد استقبالها.

ومن خلال تمييز الرسائل التي تم تمريرها، يستهدف "واتس آب" أن يجعل من السهل على المستخدمين معرفة ما إذا كانت الرسالة مرسلة من الشخص المرسل، أو أن شخصا آخر هو الذي مررها .

ولاستخدام هذه الخاصية، يحتاج المستخدم إلى تنزيل وتثبيت أحدث نسخة من تطبيق "واتس آب" سواء من متجر "بلاي ستور" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" من جوجل أو من متجر "آب ستور" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" من "آبل".

جاء تحديث تطبيق المحادثة الفورية الشهير بعد تعرضه لانتقادات قوية بسبب تسهيله للانتشار السريع للتقارير الكاذبة عن عمليات خطف الأطفال في الهند باستخدام خاصية تمرير الرسائل، وهو ما أدى إلى عمليات إعدام خارج القانون عديدة في الهند.