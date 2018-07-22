كوريا الجنوبية تطلب من أمريكا إعفائها من الرسوم المقرر فرضها على السيارات

قالت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن وزير المالية طلب من نظيره الأمريكي إعفاء سول من الرسوم الأمريكية المقرر فرضها على السيارات. وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزير المالية الكوري الجنوبي كيم دونج يون، تقدم بهذا الطلب خلال لقائه بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشين في بوينس آيرس أمس، على هامش اجتماع مجموعة الـ 20. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح فرض رسوم بقيمة 25 % على السيارات المستوردة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويشار إلى أن السيارات الكورية الجنوبية معفية حاليًا من الرسوم الأمريكية وفقًا لاتفاق التجارة الثنائي بين الدولتين عام 2012.