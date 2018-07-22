الصين والسنغال توقعان عشرة اتفاقات مشتركة لتعزيز روابطهما الاقتصادية

وقّعت الصين والسنغال مساء السبت عشرة اتفاقات مشتركة لتعزيز روابطهما الاقتصادية وذلك لمناسبة زيارة دولة يؤديها الرئيس الصيني شي جينبينغ لدكار هي الأولى على هذا المستوى منذ نحو عشر سنوات.

واستقبل الرئيس السنغالي ماكي سال نظيره الصيني لدى وصوله إلى دكار التي تمثّل المحطة الأولى في جولة أفريقية يزور خلالها أيضًا الرئيس الصيني رواندا وجنوب أفريقيا.

وقال الرئيس السنغالي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني إنهما أجريا مباحثات حول التعاون الثنائي والعلاقات الصينية-الأفريقية والمستجدات الدولية.

وأعرب الرئيس الصيني من جهته عن ثقته التامة بمستقبل التعاون الصيني-الأفريقي.

وكان الرئيسان وقّع قبيل مؤتمرهما الصحفي المشترك اتفاقات في مجالات تتصل بالقضاء والتعاون الاقتصادي والتقني والبنى التحتية وتعزيز الموارد البشرية والطيران المدني.