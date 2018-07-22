وزير الخزانة الأمريكي: نراقب اليوان الصيني وأي علامات تلاعب بالعملة

وجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين تحذيرا إلى الصين بشأن ضعف عملتها اليوان أخيرا، قائلا "إن وزارته تراقب عن كثب اليوان بحثا عن أي علامات على تلاعب بالعملة".

ووفقا لـ "رويترز" قال منوتشين "إن ضعف اليوان ستجري مراجعته في إطار أحدث تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة بشأن التلاعب بالعملة الذي سيصدر في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) على أساس النشاط في الأشهر الستة الأولى من 2018".

وأضاف منوتشين في إشارة إلى الصين "لا شك أن ضعف العملة يوجد ميزة غير عادلة لهم، سنجري مراجعة بعناية بالغة للوقوف على ما إذا كانوا قد تلاعبوا بالعملة".

وقال دونالد ترمب الرئيس الأمريكي في مقابلة تلفزيونية الجمعة "إنه يفكر في فرض رسوم على كل السلع المستوردة من الصين".

من ناحية أخرى، أعاد الرئيس الأمريكي الحديث عن تلاعب دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، بأسعار صرف عملاتها لمنح صادراتها مزايا غير عادلة في السوق الدولية.

بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من الصين خلال العام الماضي نحو 505 مليارات دولار.

وفي مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية تم تسجيلها أمس الأول، قال ترمب "إنه مستعد لفرض رسوم على ما قيمته 500 مليار دولار من السلع الصينية، وهو ما يعني فرض رسوم على جميع الواردات القادمة من الصين".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل رسوما على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار خلال الشهور الأخيرة، وهو ما ردت عليه الصين بفرض رسوم على كمية من السلع الأمريكية.

وأكد ترمب الذي يشكو باستمرار مع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الصين، أن الموقف الحمائي "هو الشيء الصائب لبلادنا. نحن نتعرض للسرقة من الصين منذ وقت طويل".

من ناحية أخرى، كتب ترمب على موقع تويتر "إن الصين والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى تتلاعب بعملاتها وأسعار الفائدة المنخفضة"، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى يقلص القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية في السوق العالمية.