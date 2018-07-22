احتفلت "سيسكو" في الشرق الأوسط بعدة إنجازات حققتها أكاديمية "سيسكو" للشبكات، وهي برنامجها المتميز لبناء مهارات تقنية المعلومات والمسار المهني الواعد في المجال والمتاح للمؤسسات التعليمية والأفراد حول العالم.
وتقديرا لمساهماتها في تضييق ثغرة المهارات التقنية في المنطقة، حظيت أكاديمية "سيسكو" للشبكات بالتكريم وحصلت على جائزتين مرموقتين في القطاع هما "أفضل مزود لتدريب الشبكات خلال العام" ضمن فعاليات "جوائز نتوورك وورلد الشرق الأوسط 2018" و"أفضل مزود للتدريب خلال العام" ضمن جوائز "تشانيل الشرق الأوسط". وبفضل أكثر من 520 أكاديمية فعالة في 14 دولة في الشرق الأوسط وما يزيد على 55.000 طالب وطالبة ونحو 1200 مدرب ــ إلى جانب مشاركة واضحة من قبل الطالبات بمتوسط 28 في المائة من إجمالي الطلاب في المنطقة، تقدم أكاديمية "سيسكو" للشبكات مساعدة جمة في المجال تلبي الطلب الإقليمي على المحترفين المؤهلين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات منذ أكثر من 20 عاما.
في هذا الصدد قال ديفيد ميدز، نائب الرئيس في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "سيسكو"، "فيما يعمل عديد من دول الشرق الأوسط على تسريع مبادراته للتحول الرقمي ويواصل دعم جهود التنوع الاقتصادي، نلمس حاجة متنامية إلى الأفراد المؤهلين في المجال التكنولوجي. تتلزم "سيسكو" بدعم منظومة الابتكار والمواهب وريادة الأعمال في الشرق الأوسط، لتسهم بذلك في رفد الاقتصاد المعرفي في المنطقة". وأضاف ميدز "لا تزال فجوة المهارات، وبخاصة في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات، أولوية رئيسة للحكومات، وهنا تعمل أكاديمية "سيسكو" للشبكات على تحقيق أثر ملموس عبر تطوير المواهب المحلية ــ فنحن نعمل بالتعاون مع المدارس والجامعات المحلية والمؤسسات الحكومية، فيما تتمتع الأكاديمية بقدرة متميزة على تغيير حياة الأفراد وتعزيز المسارات المهنية وتحويل المجتمعات. وقد دربنا حتى الآن ما يزيد على 295.000 طالب وطالبة في الشرق الأوسط على مدى 20 عاما".
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- أكاديمية «سيسكو» للشبكات تعمل على تضييق فجوة المهارات في قطاع تقنية المعلومات في الشرق الأوسط
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