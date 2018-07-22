مستشفيات د. سليمان الحبيب توفر تطعيمات الحج في الرياض والقصيم

أعلنت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية عن توفير تطعيمات الحج لهذا العام في كافة مستشفياتها ومجمعاتها الطبية في الرياض والقصيم، وذلك بهدف التحصين والوقاية من الأمراض المعدية أثناء أداء فريضة الحج. يأتي هذا بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الحج والعمرة، ولما لذلك من أهمية قصوى في وقاية وحماية حجاج وزوار بيت الله الحرام.

وقال الدكتور إياد أبو جياب الطبيب المتخصص في طب الأسرة والمجتمع "إن تطعيم الحمى الشوكية يعتبر إلزاميا لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج إضافة إلى التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية".

وشدد د. إياد على عدم التهاون في أخذ هذه التطعيمات لكافة الأشخاص، خاصة كبار السن ومرضى السكري والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي إضافة إلى المصابين بضعف المناعة. على أن يكون ذلك قبل السفر لأداء فريضة الحج بما لا يقل عن عشرة أيام، كي يتمكن الجهاز المناعي من تكوين الأجسام المضادة واللازمة للدفاع عن الجسم بمثل الإصابة بهذه الأمراض المعدية ومضاعفاتها.

وأوضح د. أبو جياب أن الأمراض ذات البعد الوبائي مثل الإنفلونزا والحمى الشوكية تشكل خطرا على الصحة العامة خاصة في مثل هذه التجمعات البشرية من مناطق مختلفة حول العالم وتحديدا أثناء الطواف والسعي والرمي ومناسك الحج المختلفة. حيث تزداد فرص انتقال الأمراض التنفسية المعدية بكثرة بين الحجاج.

ونصح د. أبو جياب الحجاج بالابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن قليلة التهوية وتجنب الاختلاط المباشر والرذاذ المتطاير نتيجة العطس أو السعال من أنف وحلق المريض، إذ إنه يعد من أهم طرق انتقال العدوى إلى الشخص السليم. كما حث المصابين بالأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وانسداد الشعب الهوائية وتكيسات القصيبات الهوائية على ضرورة مراجعة أطبائهم قبل الذهاب إلى الحج.

واختتم د. أبو جياب حديثه قائلا "إن هذه اللقاحات آمنة تماما سواء للصغار أو كبار السن وذات فاعلية كبيرة بإذن الله للوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة". مختتما حديثه عن تمنياته بالصحة الدائمة للحجاج والقبول من الله عز وجل.