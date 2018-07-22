«مدن» تنضم لعضوية «بيان للمعلومات الائتمانية»

انضمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" إلى عضوية شركة بيان للمعلومات الائتمانية، عبر اتفاقية عضوية وقعها كل من المهندس خالد السالم من جانب "مدن" ومحمد اليوسف من جانب "بيان"، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل المعلومات التجارية لتحليلها وتحسين إدارة المخاطر الائتمانية والتنبؤ والإشعار بها قبل وقوعها، كما تم الاتفاق على تقديم "بيان" للتقارير الائتمانية المحلية والدولية ومختلف الاستشارات الائتمانية الأخرى، ما يدعم جهود "مدن" في إنشاء منظومة صناعية متكاملة لخدمة شركائها والإسهام في إنفاذ خطة برنامج التحول الوطني، وتحقيق "رؤية المملكة 2030"، من واقع مسؤوليتها في "تمكين الصناعة" في المملكة. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات الائتمانية بين الجانبين، بغرض تقييم الملاءة الائتمانية والمالية لشركاء "مدن" وفق أسس سليمة وعادلة ومحايدة، قائمة على تحليل نماذج دقيقة تسهم في زيادة كفاءة التحصيل لدى "مدن"، ما يعزز من قدرتها على تقييم الشركاء داخل وخارج المملكة. وذكر المهندس خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أن انضمام "مدن" لهذه العضوية يأتي ضمن مساعيها لرفع جودة التعاملات الائتمانية لشركائها من الصناعيين والمستثمرين، وللتعرف على سلوكياتهم الائتمانية، بما يسهم في بناء تقرير ائتماني قائم على معلومات دقيقة، يدعمها في اتخاذ القرارات السليمة بما يتماشى مع خطط "مدن" للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، ويحقق أهدافها في تقديم كافة الخدمات والمنتجات النوعية التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة لمدنها الصناعية. وأوضح مدير عام "مدن"، أن هذه الخطوة من شأنها رفع جودة تعاملات "مدن"، في ظل تبادل شفاف للمعلومات الائتمانية وفق أطر واضحة تضمن جودة وسرية المعلومات المقدمة وآليات تبادلها من خلال تحليل السلوك الائتماني لشركائها ووفق أحكام وضوابط نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المتبعة في المملكة.