صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد الأرجنتيني في العام المقبل

أشارت توقعات صندوق النقد الدولي اليوم السبت إلى تعافي الاقتصاد الأرجنتيني في العام المقبل.

وفي مستهل اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، قالت كريستين لاجارد مدير عام الصندوق، :" نتوقع تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم في 2019 و2020".

كان صندوق النقد الدولي وعد الأرجنتين مؤخرا بمساعدات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، مقابل التزام حكومة بوينس ايرس بتخفيض عجز الموازنة ووقف التضخم.

وأوضحت لاجارد أنه من المنتظر أن يتم تحقيق هذه الأهداف عبر التدابير المتفق عليها.

يشار إلى وجود تحفظات كبيرة داخل الأرجنتين حيال قروض الصندوق الذي اُشْتُهِرَ خلال السنوات الأخيرة بارتباطه بالدرجة الأولى بالتدابير التقشفية الصارمة والاضطرابات الاجتماعية في الدول التي تلجأ إلى قروضه.

وشهدت العاصمة الأرجنتينية أمس الجمعة مظاهرة لمجموعات اجتماعية وأحزاب يسارية ونقابات احتجاجا على زيارة لاجارد.