مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري

نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم السبت قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب.

وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وستسري الزيادة اعتبارا من أول أغسطس آب.