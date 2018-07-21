معرض "فارنبره" الجوي يعلن طلبات شراء بقيمة 192 مليار دولار

شهد معرض فارنبره الجوي هذا الاسبوع عقد صفقات بقيمة 192 مليار دولار (164 مليار يورو) بارتفاع بنسبة تزيد على 50% مقارنة مع 2016 في مؤشر الى ما قال منظمو المعرض انه "ثقة بالتجارة العالمية".

وسجل المعرض الذي يعقد مرة كل عامين اكثر من 1400 طلب طائرة تجارية بقيمة 154 مليار دولار، اضافة الى ابرام صفقات لشراء محركات بقيمة 21,96 مليار دولار.

ويزيد الاجمالي بنحو 67,5 مليار دولار مقارنة بنسخة المعرض قبل عامين، اذ رفعت المنافسة بين شركتي بوينغ وايرباص اللتين حققتا اعلى عدد من طلبات شراء الطائرات، من حجم المبيعات.

واعلنت شركة بوينغ الاميركية العملاقة لصناعة الطائرات تسلمها 676 طلب شراء تصل قيمتها الاجمالية الى 92 مليار دولار بحسب السعر الاولي ابتداء من الخميس، بينما كشفت منافستها الاوروبية انها تسلمت 431 طلب شراء بقيمة 70 مليار دولار.

وقال غاريث روجرز الرئيس التنفيذي لمعرض فارنبره الدولي ان "الصفقات الكبيرة التي تم اعلانها هذا الاسبوع تظهر الثقة بصناعة الطيران ودور فارنبره كمقياس اقتصادي".

واستقطب المعرض ممثلين لمئة بلد وحضور صيني قياسي، بحسب بيان للمعرض.

كما شهد المعرض زيادة نحو 10% في عدد الزوار مقارنة مع السنوات السابقة اذ زاره اكثر من 80 الف شخص، بحسب البيان.