ميزة جديدة من "إنستغرام" تسمح للمستخدم معرفة أصدقائه المتصلين

أطلق موقع إنستغرام، ميزة تسمح للمستخدم بمعرفة أصدقائه المتصلين بالمنصة من خلال إظهار نقطة خضراء إلى جانب أسمائهم.

ويمكن لمستخدمي التطبيق أن يروا النقطة الخضراء حين يظهر لهم اسم صديق من متابعيهم أو عند فتح نافذة المحادثة.

وتشبه ميزة إنستغرام الجديدة طريقة موقع فيسبوك في إظهار الأصدقاء المتصلين، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولأن الكثيرين قد ينزعجون من هذه الخاصية، يتيح موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو تعطيل الميزة من خلال الإعدادات، وعندئذ لن يكون بوسع الأصدقاء أن يكتشفوا تواجد أحد المستخدمين بشكل فعال في المنصة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الشركة بأن المستخدمين لا يستطيعون أن يروا النقطة الخضراء إلا لدى أصدقاء يقومون بمتابعتهم، وبالتالي فإذا كنت تتابع شخصا ما لكنه لا يقوم بذلك، فلن تستطيع رؤية ما إذا كان متصلا.