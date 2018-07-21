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الغاز
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
قروض "الصندوق العقاري" تتراجع في الربع الثالث
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
قروض "الصندوق العقاري" تتراجع في الربع الثالث
السبت 21 يوليو 2018
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