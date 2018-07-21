1.9 مليون نخلة صفري تزين أودية بيشة

تشتهر محافظة بيشة بأوديتها المختلفة الغنية بالقطاع الزراعي، خصوصاً النخيل والليمون والعنب كما تنتشر بها العديد من الأشجار الشهيرة مثل السدر والطلح والضهيانة والأراك والسمر والمرخ والتنضب والأرطا والسرح والأثل.

وتشكل محافظة بيشة واحة غناء في الجنوب الغربي للسعودية عُرفت منذ الأزل بخصوبة أرضها، حيث اشتهرت أنها ملتقى الوديان القادمة من أعالي جبال السراة وأطلق عليها اسم بيشة النخل وبيشة الخضراء وبيشة السوداء كناية عن انتشار النخيل في أطراف الأودية الشهيرة والعملاقة مثل وادي بيشة ووادي ترج ووادي تبالة ووادي هرجاب التي تجتمع فيها أودية فرعية أخرى تتجاوز ٤٥ وادياً.

ومع النهضة الزراعية التي شهدتها السعودية مؤخراً، بدأت المديرية العامة للزراعة بالعمل لتأهيل القطاع الزراعي مع كبار المزارعين ومتابعة أعمال القطاع الزراعي من خلال الحفاظ على قطاع النخيل من الأمراض المختلفة التي تصيب النخيل لتعلن خلو نخيل محافظة بيشة من جميع الآفات التي تصيبها بما في ذلك سوسة النخيل الحمراء وغيرها.

وتعتمد بيشة على مياه الأمطار الي تهطل على الجبال الغربية والجنوبية في على امتداد جبال السراة وعلى كميات الأمطار التي تهطل على مرتفعات المدينة ولأهمية وجود مصادر مياه مختلفة عملت وزارة البيئة والزراعة والمياه على إنشاء أربع سدود رئيسية لضمان وجود كميات مياه دائمة وتعزيز المصادر المختلفة وضمان استقرار القطاع الزراعي.

وتسهم محافظة بيشة في دعم الأسواق المحلية بالعديد من المنتجات مثل التمور والحمضيات والعسل في حين تفتقر إلى تسويق التصدير الخارجي، مما يساهم في نزول قيمة المنتج بنسبة كبيرة.

ويُعرف منتج الصفري بأنه الأفضل محلياً في الإنتاج والمرغوب لدى الكثير من شركات الصناعات، حيث سجل مركز الإحصاء في مهرجان صفري بيشة أن أكثر من ١.٩ مليون نخلة صفري تنتج التمور في محافظة بيشة قادرة على إنتاج كميات من التمور تبلغ قيمة المصدر منها خارج المملكة ٤٠٪ من التمور.