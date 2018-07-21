الإمارات والصين تتفقان على "شراكة استراتيجية شاملة"

اتفقت الإمارات و الصين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى و تأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة تسهم في تعميق و تركيز التعاون في المجالات كافة و تعزيز التنمية و الازدهار المشترك بما يتفق والمصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكد البلدان ، في بيان مشترك صدر اليوم بشأن تأسيس علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما وذلك بمناسبة زيارة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات ، حرصهما على تعميق التعاون ضمن مبادرة "الحزام و الطريق" لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين،بحسب وكالة انباء الإمارات (وام).

وقال البيان "تلبية لدعوة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قام شي جين بينغ رئيس الصين بزيارة للإمارات في الفترة ما بين يومي 19 و 21 يوليو عام .2018"

وتابع البيان أن الجانبين اتفقا على الحرص على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية وفي مجال الطاقة المتجددة و المياه ومجال النفط والغاز ،وفي المجالات العسكرية وإنفاذ القانون والأمن وفي المجال الثقافي و الإنساني،وفي المجال القنصلي وتسهيل انتقال المواطنين.

كانت الإمارات والصين قد وقعتا أمس الجمعة 13 إتفاقية ومذكرة تفاهم حول العديد من مجالات التعاون الاقتصادية.