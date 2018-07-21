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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
أبرز فوائد الصفقة المحتملة بين «أرامكو» و«سابك»
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
أبرز فوائد الصفقة المحتملة بين «أرامكو» و«سابك»
السبت 21 يوليو 2018
«الاقتصادية» من الرياض
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