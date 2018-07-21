الأسهم السعودية تعزز مستوياتها عند أعلى مستوى في 3 أعوام

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، لتعزز مستوياتها عند أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، لتغلق عند 8449 نقطة بمكاسب 87 نقطة بنسبة 1 في المائة.

المكاسب الأسبوعية جاءت أقل من الأسبوع السابق، ما يظهر تزايد الضغوط البيعية وتراجع وتيرة الشراء خاصة مع تراجع السوق لثلاث جلسات متتالية في آخر الأسبوع.

والحفاظ على مستويات متوسط 21 يوما عند 8350 نقطة التي تمثل دعما مهما للسوق، سيبقي فرص الارتفاع للوصول إلى مستويات 8620 نقطة أو حتى 8800 نقطة، وحتى الآن لم تعلن معظم الشركات عن نتائجها المالية وهي المحرك الرئيس للسوق للفترة المقبلة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8362 نقطة، ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8490 رابحا 1.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8357 نقطة فاقدا 0.06 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلق عند 8449 نقطة فاقدا 87 نقطة بنسبة 1 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 1 في المائة بنحو 168 مليون ريال لتصل إلى 14.8 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 6 في المائة بنحو 34 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.1 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 8 في المائة بنحو 31 ألف صفقة لتصل إلى 447 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.2 في المائة.

وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 12 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 4.7 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 2.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 4.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 4.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال.



أداء الأسهم



كان الأعلى ارتفاعا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 106 ريالات، يليه "سلامة" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 22.80 ريال، وحل ثالثا "صادرات" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 260 ريالا.

وتصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 44.20 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 57.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 2.7 مليار ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 16 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بتداولات 962 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية