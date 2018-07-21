قروض «الصندوق العقاري» 156.41 مليار ريال بنهاية مارس .. تراجعت للربع الثالث

تراجعت قيمة القروض القائمة لصندوق التنمية العقارية بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 2.34 مليار ريال إلى 156.41 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بـ 158.74 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2017.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد سجلت القروض القائمة للصندوق تراجعا للربع الثالث على التوالي، إذ انخفضت بنهاية الربع الأول من 2018 بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 862 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الرابع من 2017 البالغة حينها نحو 157.26 مليار ريال.

وتراجعت بنهاية الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالربع السابق له بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل 709 ملايين ريال، كما تراجعت بنهاية الربع الثالث 2017 مقارنة بالربع السابق له بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 771 مليون ريال.

وصندوق التنمية العقارية تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم "م/ 23" وتاريخ 1394/06/11 هـ الموافق 1974/07/01 م، وبدأ نشاطه عام 1395هـ أي بعد سنة من تأسيسه، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.

وبدأ الصندوق برأسمال قدره 250 مليون ريال ثم تضاعف عدة مرات ليصبح رأسمال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1432/ 1433هـ نحو 183 مليار ريال، ليصبح من أكبر مؤسسات التمويل العقاري في العالم لتوفير السكن الملائم والمريح.

وفي تاريخ 1435/3/5 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم "82" بالموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وبموجبه توقف الصندوق عن استقبال طلبات إقراض جديدة، وبموجبه أيضا تم تحويل المتقدمين على بوابة "ميسر" بدون شرط الأرض إلى بوابة "إسكان" وتطبيق شروط الأحقية والأولوية عليهم، وبقي لدى الصندوق المتقدمون بشرط الأرض لدى الصندوق وعددهم 503 آلاف مواطن في حينه.

ومن الأهداف الاستراتيجية للصندوق، المساهمة في تحقيق خطط وأهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ودعم التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين العام والخاص، وزيادة العرض من المنتجات السكنية كما ونوعا، وتحقيق الحصول على المنتج السكني بجودة ووقت مناسبين.



*وحدة التقارير الاقتصادية